ABD'de Posta Yoluyla Oy Kullanma Tartışmaları Sürüyor
Amerika'da Corona virüsünün yayılmasının yarattığı endişeler, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde sandık başına gitmek yerine posta yoluyla oy kullanma seçeneklerini genişleten eyalet sayısının artmasına yol açtı.
17.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:51
Amerika'da Corona virüsünün yayılmasının yarattığı endişeler, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde sandık başına gitmek yerine posta yoluyla oy kullanma seçeneklerini genişleten eyalet sayısının artmasına yol açtı. Amerika'da postayla oy kullanmanın tarihçesi İç Savaş'a kadar uzuyor
Kaynak: DailyMotion.com