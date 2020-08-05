ABD'de Posta Yoluyla Oy Kullanma Nasıl Oluyor? ABD'de seçimlerde posta yoluyla oy kullanmak mümkün. Bazı eyaletler, öncelikli olarak bu yolu tercih ederken bazı eyaletlerde de mazeret veya mazeret bildirmeden, posta yoluyla erken oy kullanılabiliyor.

ABD'de seçimlerde posta yoluyla oy kullanmak mümkün. Bazı eyaletler, öncelikli olarak bu yolu tercih ederken bazı eyaletlerde de mazeret veya mazeret bildirmeden, posta yoluyla erken oy kullanılabiliyor Kaynak: DailyMotion.com