ABD'de Posta tasarısı Temsilciler Meclisinde kabul edildi
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ABD'de Posta tasarısı Temsilciler Meclisinde kabul edildi

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi oyların posta yolu ile kullanılması ve ABD Posta Servisi'ne (USPS) 25 milyar dolarlık bir kaynak ayrılmasını öngören tasarı Temsilciler Meclisinde onaylandı.

ABD'de Posta tasarısı Temsilciler Meclisinde kabul edildi
23.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:20

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi oyların posta yolu ile kullanılması ve ABD Posta Servisi'ne (USPS) 25 milyar dolarlık bir kaynak ayrılmasını öngören tasarı Temsilciler Meclisinde onaylandı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden ABD, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için gün sayıyor. Temsilciler Meclisi, korona virüs salgınının yayılımını en aza indirmek amacıyla oyların posta yolu ile kullanılması ve ABD Posta Servisi'ne (USPS) 25 milyar dolarlık bir kaynak ayrılmasını öngören tasarıyı onayladı. Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada tasarı 150 hayır oyuna karşın, 257 evet oyu ile kabul edildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, tasarının kabul edilmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Tasarıyı bugün kabul edip, Senatoya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıya Başkan Donald Trump karşı çıkarken, tasarının bir sonraki durağı olan Senatoda reddedilmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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