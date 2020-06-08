ABD?de polisler siyahi dini liderlerin ayaklarını yıkadı
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ABD?de polisler siyahi dini liderlerin ayaklarını yıkadı

ABD'de, 25 Mayıs'ta George Floyd'un, polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler sürüyor.

ABD?de polisler siyahi dini liderlerin ayaklarını yıkadı
08.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:22
ABD'de, 25 Mayıs'ta George Floyd'un, polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler sürüyor. Kuzey Carolina eyaletindeki Cary kentinde, polis memurları ve halk, 'alçakgönüllülük ve sevgiyi ifade etmek? için, İncil'den, İsa'nın öğrencilerinin ayaklarını nasıl yıkadığına dair hikayesini tekrarlayarak siyahi dini liderlerin ayaklarını yıkadı.

ABD'de, 25 Mayıs'ta George Floyd'un, polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan eylemlerde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kuzey Carolina eyaletindeki Cary kentinde, polis memurları ve halktan oluşan bir grup 'alçakgönüllülük ve sevgiyi ifade etmek? için, İncil'den, İsa'nın öğrencilerinin ayaklarını nasıl yıkadığına dair hikayesini tekrarlayarak siyahi dini liderlerin ayaklarını yıkadı.POLİS MEMURU PAPAZIN AYAKLARINI YIKADIEski papaz olan Faith Wokoma ve eşi Soboma Wokoma liderliğindeki Eski Kilise Merkezi üyeleri, insanların bir araya geldiği birlik ve dua yürüyüşünün düzenlenmesine yardımcı oldu. Etkinliğin bir parçası olarak, üç beyaz polis memuru ve diğer üç beyaz katılımcının papaz Faith ve Soboma Wokoma'nın ayaklarını yıkadığı bir 'Ayakları Yıkamak' töreni yapıldı.Törenin videosunu bir sosyal medya kullanıcısı, 'Uzlaşmanın nasıl göründüğünün güçlü bir şekilde görüntülenmesi. Irkçı iyileşme böyle başlıyor' yazısıyla paylaştı.PAPAZ FAITH 'HOŞ BİR SÜPRİZ OLDU?Polisin, yürüyüşün bir parçası olmak istediklerini söylediğinde hoş bir sürpriz yaşadığını söyleyen Faith Wokoma, 'İnsan hakları tarihine baktığımızda, kilise her zaman değişimin büyük bir parçasıydı. ve bunun sadece siyah kilise veya beyaz kilise veya Asya kilisesi olmasını istemiyoruz. Mesih'in bedeninin topluca bir araya gelmesini istiyoruz. Belediye başkanı yürüyüşün bir parçası olmak istedi' dedi.

 


- Kara

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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