ABD'de polise silahlı saldırı: 1 yaralı
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ABD'de polise silahlı saldırı: 1 yaralı

NEW YORK (İHA) – ABD'nin New York eyaletinde polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis yaralandı.

09.02.2020 23:03 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:03
ABD'de polise silahlı saldırı: 1 yaralı

(İHA) – ABD'nin New York eyaletinde karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis yaralandı.


ABD'nin New York eyaleti Bronx kasabasında polis karakoluna giren saldırgan silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda polis memuru yaralanırken saldırgan gözaltına alındı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın önceki gün polis arabasıyla devriye gezen polislere düzenlenen saldırıyla ilişkili olup olmadığının bilinmediği belirtildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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