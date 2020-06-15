ABD'de Polis Teşkilatlarında Köklü Bir Değişim Mümkün mü? Amerika'da siyah bir Amerikalı'nın beyaz bir polis memurunun gözetimi altındayken hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık tartışmaları bir kez daha gündemde.

Amerika'da siyah bir Amerikalı'nın beyaz bir polis memurunun gözetimi altındayken hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık tartışmaları bir kez daha gündemde. Peki George Floyd'un ölümüyle bir kez daha gündeme gelen polis teşkilatlarında köklü bir değişim mümkün mü? Kaynak: DailyMotion.com