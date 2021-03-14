ABD'de polis tarafından öldürülen Taylor, ölümünün birinci yılında anıldı
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ABD'de polis tarafından öldürülen Taylor, ölümünün birinci yılında anıldı

14.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:26
ABD'de polis tarafından öldürülen Taylor, ölümünün birinci yılında anıldı

ABD'nin New York şehrinde toplanan yüzlerce kişi, siyahi Breonna Taylor'ın polis tarafından öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla protesto düzenleyerek, "Adalet yoksa, barış yok" sloganları attı.

ABD'nin New York şehrinde toplanan yüzlerce kişi, siyahi Breonna Taylor'ın polis tarafından öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla protesto düzenleyerek, "Adalet yoksa, barış yok" sloganları attı.

NBC New York'un haberine göre, ABD'nin Kentucky eyaletinde 13 Mart 2020'de polisler tarafından öldürülen siyahi Amerikalı Breonna Taylor, ölümünün birinci yılında New York'ta yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerle anıldı.

"Adalet yoksa, barış yok" sloganları atan protestocular, polisin hesap verebilirliğinin artırılması çağırısı yaptı.

Taylor'ın annesi Tamika Parker, basına yaptığı açıklamada, "Onunla hiç tanışmayan pek çok insan, kızıma yapılanın doğru olmadığını düşündüğü için burada toplandı. Onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.

Protestoculardan Mayteana Morales, "Burada bulunan herkes masum insanların bir daha ölmemesi için toplandı. Taylor'ın katillerinin hala hüküm giymemesi ise resmen ona hakaret." ifadesini kullandı.

Breonna Taylor'ın ölümü

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart 2020'de polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak öldürülmüştü.

Taylor'ın ölümü, George Floyd'un gözaltına alınırken nefessiz kalana kadar boğazına basılarak öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Louisville Metro Polis Departmanı tarafından 6 Ocak'ta yapılan açıklamada, Taylor'ın dairesine yanlış ihbar üzerine giren ve siyahi kadının ölümüne sebep olan iki polis memurunun görevden el çektirildiği belirtilmişti.

Olayın ardından yapılan yargılamada, 2 polis memuru ceza almamış ve tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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