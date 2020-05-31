ABD'de polis şiddetiyle patlak veren protestolar ülke geneline yayıldı
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ABD'de polis şiddetiyle patlak veren protestolar ülke geneline yayıldı

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından farklı kentlere sıçrayan gösteriler 4'üncü gününde hız kesmeden devam ediyorView on euronews.

ABD'de polis şiddetiyle patlak veren protestolar ülke geneline yayıldı
31.05.2020 00:45 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:45

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından farklı kentlere sıçrayan gösteriler 4'üncü gününde hız kesmeden devam ediyorView on euronews

Kaynak: Euronews.com

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