ABD'de polis şiddetiyle patlak veren protestolar ülke geneline yayıldı
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından farklı kentlere sıçrayan gösteriler 4'üncü gününde hız kesmeden devam ediyorView on euronews.
31.05.2020 00:45 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:45
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından farklı kentlere sıçrayan gösteriler 4'üncü gününde hız kesmeden devam ediyorView on euronews
Kaynak: Euronews.com