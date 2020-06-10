ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi
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ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verildiView on euronews.

10.06.2020 19:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:48

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verildiView on euronews

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi
Kaynak: Euronews.com

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