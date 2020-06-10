ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi
Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verildiView on euronews.
10.06.2020 19:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:48
Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verildiView on euronews
Kaynak: Euronews.com