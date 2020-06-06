ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi
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ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi

NEW ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için olayların yaşandığı Minneapolis kentindeki ilk cenaze töreninin ardından doğum yeri North Carolina'da ikinci tören düzenlendi.

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi
06.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:35

NEW ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için olayların yaşandığı Minneapolis kentindeki ilk cenaze töreninin ardından doğum yeri North Carolina'da ikinci tören düzenlendi.

Floyd'un cenazesi, Minneapolis'ten North Carolina'ya getirildi.

George Floyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, sabah cenaze töreni için Raeford kentinde toplandı.

Törenin yapılacağı kilisenin önünde uzun kuyruklar oluşurken, alanda protestolara müsaade edilmedi.

George Floyd'un cenazesi, son olarak memleketi Texas'a gönderilecek. Defin işlemi, 9 Haziran'da Houston'da yapılacak.

Kaynak: AA

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