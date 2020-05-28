ABD'de polis şiddetine tepki büyüyor
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ABD'de polis şiddetine tepki büyüyor

ABD'nin Minneapolis eyaletinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti.

ABD'de polis şiddetine tepki büyüyor
28.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:03

ABD'de polis şiddetine tepki büyüyor

ABD, (DHA) - ABD'nin Minneapolis eyaletinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti. Kaliforniya eyaletine sıçrayan protestolarda aralarında polis karakolunun da olduğu pek çok bina yakıldı mağazalar yağmalandı.

ABD'nin Minneapolis eyaletinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümüne yönelik protestolar ülkenin farklı eyaletlerine dalga dalga yayılıyor. Floyd'in polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan protesto gösterilerinin ikinci gününde göstericiler polis araçları ve iş yerlerinin camlarının kırdıktan sonra iş yerlerine marketlere girip yağma yapmaya başladı. Protestolar ülkenin Kaliforniya eyaletine sıçradı.

PROTESTOLAR KALİFORNİYA'YA SIÇRADI

Minneapolis'te devam eden protestolara bugün Los Angeles da eklendi. Şehir merkezinde toplanan yüzlerce kişi boğularak öldürülen siyahi Floyd için yürüyüş yaptı. "Siyahların hayatı değerlidir" ve "Nefes alamıyorum" pankartı taşıyan protestocular otoyoldaki trafiğe rağmen yolu kapadı. Maske takan protestocular polis ve itfaiye ekiplerinin nezaretinde yürüyüşlerine devam etti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: BU BİR SUÇTUR

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd adlı siyahi vatandaş ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok üzücü bir olay" dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, "George Floyd'un ölümü bir suçtur" ifadelerini kullandı. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Talebim üzerine FBI ve Adalet Bakanlığı, George Floyd'un Minnesota'daki üzücü ve trajik ölümüne ilişkin soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın hızlandırılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı. Trump, "George'un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyorum. Adalet yerini bulacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

46 yaşındaki George Floyd, Minneapolis'te bir restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. 25 Mayıs Pazartesi akşamı evrakta sahtecilik şüphesini araştıran polis memurları Floyd'u gözaltına almak istedi. Önce kelepçelenen Floyd, herhangi bir karşı koyma olmamasına rağmen yüzüstü yere yatırıldı. Bir görgü tanığı tarafından çekilen 10 dakikalık videoda Floyd acıyla sızlanırken polis memuruna sık sık "Nefes alamıyorum" derken görülüyordu. Ancak elleri ceplerinde diziyle boynuna baskı yapmaya devam eden polis, Floyd'un boğularak ölmesine neden olmuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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