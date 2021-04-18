ABD'de polis şiddetine karşı protestolar devam ediyor

ABD'nin Chicago kentinde 13 yaşındaki Adam Toledo ile Minneapolis yakınlarında 20 yaşındaki Daunte Wright'in polis tarafından vurularak öldürülmesi ülke genelinde protestoların fitilini ateşlerken, polis şiddetine yönelik protestolar da devam ediyor.

ABD'nin Chicago kentinde 13 yaşındaki Adam Toledo ile Minneapolis yakınlarında 20 yaşındaki Daunte Wright'in polis tarafından vurularak öldürülmesi ülke genelinde protestoların fitilini ateşlerken, polis şiddetine yönelik protestolar da devam ediyor.

Oregon eyaletine bağlı Portland kenti ve California'nın Oakland kentinde gece gerçekleştirilen protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Portland'da bir parkta toplanan öfkeli protestocular, şehir merkezinde yer alan dükkan ve restoran camlarını kırdı. Oregon Tarih Derneği'nin pencerelerine sprey boya ile "artık tarih yok" yazan protestocular bir mağazayı da ateşe verdi. İtfaiyecilerin yangını kontrol altına almakta zorlandığı olaylarda herhangi bir yaralanma olmadı

Oakland kentindeki protestolar ise yürüyüş şeklinde gerçekleştirildi. Barışçıl olması planlanan yürüyüşün şiddet olaylarına dönüştü. Bir araba galerisi kundaklanırken, dışarda park edilmiş bir araba da göstericilerin hedefi oldu.

Protestocular çok sayıda işyerine maddi zarar veririken bazı yerler de yağmalandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı