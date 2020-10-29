ABD'de polis şiddeti: Philadelphia'da siyah gencin öldürülmesi ve protestoların ardından gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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BBC

ABD'de polis şiddeti: Philadelphia'da siyah gencin öldürülmesi ve protestoların ardından gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

29.10.2020 01:57 | Son Güncelleme: 29.10.2020 02:01
ABD'de polis şiddeti: Philadelphia'da siyah gencin öldürülmesi ve protestoların ardından gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

27 yaşındaki Walter Wallace adlı siyah bir gencin Pazartesi günü polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrası protesto gösterilerinin sürdüğü ABD'nin Philadelphia kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

27 yaşındaki Walter Wallace adlı siyah bir gencin Pazartesi günü polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrası protesto gösterilerinin sürdüğü ABD'nin Philadelphia kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasak yerel saatle 21: 00'de (TSİ 03: 00) başlayacak.

Pazartesi günkü çatışmalarda 30 polis yaralandı, onlarca kişi gözaltına alındı.

Philadelphia'ya takviye polisler ve ulusal muhafız birlikleri gönderildi.

Protestocular Salı günü de polisle çatıştı, bazı eylemciler dükkanları yağmaladı.





Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı çatışmalar sonrası, ABD Başkanı Donald Trump ve Salı günkü başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden, Philadelphia'daki şiddet olaylarını kınadı.

Polis, Walter Wallace'a elindeki bıçağı yere bırakması yönündeki emre uymaması sonrası ateş açıldığını söylüyor.

Wallace'ın babası ise basına yaptığı açıklamada oğlunun yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti ve "Neden şok tabancası kullanmadılar?" sözleriyle polise tepki gösterdi.





'Eşi, bipolar bozukluğu olduğunu polise söyledi'

Walter Wallace'ın babası oğlunun yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü belirtmiş ve "Neden şok tabancası kullanmadılar?" diyerek polise tepki göstermişti.

Wallace ailesinin avukatı ise Walter Wallace'ın bipolar bozukluğu olduğunu, eşinin bu durumu ateş açmaları öncesi polise bildirdiğini belirtti.

Olay sonrası Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney, "Wallace'ın vurulduğu an çekilen görüntüler, zor bazı soruların yanıtlanmasını gerektiriyor" demiş, Philadelphia Emniyet Müdürü Danielle Outlaw ise siyahların öfkesini hissettiğini söylemişti.





ABD'nin çeşitli kentleri özellikle Mayıs ayından bu yana siyahlara yönelik polis şiddetini protesto amacıyla kitlesel eylemlere sahne oluyor.

Mayıs ayında Minneapolis kentinde Derek Michael Chauvin adlı beyaz bir polis memurunun, siyah Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olması, geniş bir protesto dalgasının fitilini ateşlemişti.

Floyd'un ölümü ABD'nin dört bir yanında kimisi isyana dönüşen öfkeli protestolara yol açtı. 15 eyalette ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ulusal muhafız birlikleri konuşlandırıldı.

Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) sloganı etrafında gerçekleşen eylemler, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmalarda da temel gündem maddeleri arasında yer aldı.

Eylemler zaman zaman aşırı sağcı grupların da sokağa çıkmasıyla çatışmaya dönüşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hem eylemlere karşı kolluk kuvvetlerinin sert müdahaleleri dolayısıyla, hem de aşırı sağcı gruplara destek çıktığı yönünde değerlendirilen söylemi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Trump ise seçimlerdeki rakibi Joe Biden'ı da "şiddet eylemlerine taviz vereceği" iddiasıyla hedef alıyor.

BBC
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