ABD'de polis şiddeti kamerada!
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ABD'de polis şiddeti kamerada!

28.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:58
ABD'de polis şiddeti kamerada!

ABD'de kırmızı ışık ihlali sonrası sağ çekmek yerine polisten kaçtığı öne sürülen siyahi Zekee Rayford evinin kapısının önünde polisler tarafından şok tabancasıyla göz altına alındı.

ABD'de kırmızı ışık ihlali sonrası sağ çekmek yerine polisten kaçtığı öne sürülen siyahi Zekee Rayford evinin kapısının önünde polisler tarafından şok tabancasıyla göz altına alındı.

Amerika'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Ülkede Mayıs ayında polis tarafından gözaltı sırasında öldürülen George Floyd vakasına benzer olay Teksas eyaletinde yaşandı.Polis raporlarına göre,18 yaşındaki Zekee Rayford'un Texas eyaletinin Schertz şehrinde Kasım ayının başlarında,kırmızı ışık ihlali sonrası sağ çekmek yerine polisten kaçtığı öne sürüldü.  Rayford'un polis memuru Frank Chavarria ve Meghan Fennesy'nin sinyal verdiği anda, sağ çekmeyi reddettiği belirtilen Rayford'un bunun yerine eve gittiği ve kapısının önünde gözaltına alındığı ifade edildi.

OLAY ANI EVİN GÜVENLİK KAMERASINDA

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Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Rayford'un babasına seslenerek kapıya doğru koştuğu görüldü. Daha sonra Rayford arkasından gelen polis memurları tarafından gözaltına alınmak üzere yere yatırıldığı görüldü. Rayford'un polisler tarafından tekmelendiği, üzerinde şok tabancası kullanıldığı ve kelepçelendiği anlar an be an evin güvenlik kamerasına yanısdı.

ŞİDDET UYGULAYAN POLİSLERİN GÖREV YER DEĞİŞTİRİLDİ

Söz konusu videonun polisin eylemleriyle ilgili tepkiye neden olurken, Schertz Belediye Başkanı Ralph Gutierrez'in 'endişeleri tamamen anladığını' söylediği belirtildi. Soruşturma devam ederken olaya dahil olan 3 polis memurununun geçici olarak başka bölümde görevlendirildiği ifade edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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