ABD'de polis reformu: Trump'ın imzaladığı Başkanlık Kararnamesi ne öngörüyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

ABD'de polis reformu: Trump'ın imzaladığı Başkanlık Kararnamesi ne öngörüyor?

ABD Başkanı Donald Trump, polis reformuna yönelik Başkanlık Kararnamesi'ni imzaladı.

ABD'de polis reformu: Trump'ın imzaladığı Başkanlık Kararnamesi ne öngörüyor?
16.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:20

ABD Başkanı Donald Trump, polis reformuna yönelik Başkanlık Kararnamesi'ni imzaladı. Kararname, aşırı güç kullanma sicili olan polis memurlarına ilişkin federal bir veri tabanı oluşturulmasını öngörüyor.

Kararname ile polis teşkilatlarına, güç kullanımına ve gerilimin azaltılmasına düşürülmesine ilişkin verilecek eğitimler için ABD Adalet Bakanlığı bütçesinden kaynak sağlanmasına öncelik verilecek.

Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, zanlılar gözaltına alınırken "boyun kilidi" uygulamasına sadece, polis memurunun hayatı risk altındaysa başvurulabileceğini söyledi.

Polisin "daha az ölümcül silah kullanması" için de çalışma yapıldığını belirten Trump, polis bütçesinin kesilmesine ise karşı çıktı.

Trump, "Bir ortak zemin bulmalıyız. Polis olmazsa kaos olur. Amerikalılar, sokaklarımızı ve bizleri güvende tutan maviler içindeki cesur kadın ve erkekleri desteklememiz gerektiğine inanıyor. Amerikalılar aynı zamanda hesap verilebilirliği güçlendirmemiz, şeffaflığı artırmamız ve polislerin eğitimine daha fazla yatırım yapmamız gerektiğine de inanıyor" diye konuştu.


haberler.com/haber/2020/06/16/abd-de-polis-reformu-trump-in-imzaladigi-bask-2-13331482_o.jpg"/>


ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'u gözaltına alan beyaz polis memuru Derek Chauvin, Floyd'un boğazına diziyle bastırarak onun ölümüne neden olmuştu.

Floyd'un hayatını kaybetmesi sonrası ABD'de protesto gösterileri düzenlenmiş, polis reformu çağrıları artmıştı.

ABD'de bazı eyaletler ve şehirler, Floyd'un ölümü sonrsı yerel polis teşkilatlarında büyük değişiklikler yaptı.

Ancak federal polisle ilgili değişiklikler ancak Beyaz Saray'ın kararıyla yaplabiliyor.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş Haber
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Haber
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu Haber
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu Haber
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu
Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Cennetten bir parça gibi! İşte Survivor'da büyük ödül olarak verilen Samana Adası
Cennetten bir parça gibi! İşte Survivor'da büyük ödül olarak verilen Samana Adası
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Bülent Korkmaz Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Türk Ateş Kadın
Şu an buradasınız: ABD'de polis reformu: Trump'ın imzaladığı Başkanlık Kararnamesi ne öngörüyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 23:20:32. #1.15#
title