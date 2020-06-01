ABD'de polis memurları 'polis şiddetine' karşı protestolara diz çökerek destek verdi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahi George Floyd'un çevredekilerin gözü önünde polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar, polis müdahalesi gölgesinde devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahi George Floyd'un çevredekilerin gözü önünde polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar, polis müdahalesi gölgesinde devam ediyor. Ancak bazı kentlerde polisin de protestoculara katılarak onları desteklediği görülüyor.View on euronews