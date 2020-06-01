ABD'de polis memurları 'polis şiddetine' karşı protestolara diz çökerek destek verdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahi George Floyd'un çevredekilerin gözü önünde polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar, polis müdahalesi gölgesinde devam ediyor.
01.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:54
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahi George Floyd'un çevredekilerin gözü önünde polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar, polis müdahalesi gölgesinde devam ediyor. Ancak bazı kentlerde polisin de protestoculara katılarak onları desteklediği görülüyor.View on euronews
Kaynak: Euronews.com