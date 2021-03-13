ABD'de polis ile şüpheli arasındaki çatışma kamerada
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ABD'de polis ile şüpheli arasındaki çatışma kamerada

13.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:41

ABD'de polis ile şüpheli arasındaki çatışma kameradaABD, (DHA) ? ABD'nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi, şüpheli bir aracı durduğu sırada araçtaki siyahi kadın tarafından kurşunların hedefi oldu.

ABD'de polis ile şüpheli arasındaki çatışma kamerada

ABD, (DHA) ? ABD'nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi, şüpheli bir aracı durduğu sırada araçtaki siyahi kadın tarafından kurşunların hedefi oldu. O anlar polis kamerasına yansıdı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi, şüpheli bir aracı durdurdu. Polisler ile şüpheli aracın sürücüsü Nika Nicole Holbert arasında tartışma yaşandı. Holbert'in sözlerine öfkelenen polis elektro şok tabancı ile Holbert'i vurdu. Olay esnasında şüpheli aracın sürücüsü Holbert polislerden Josh Baker'e aracındaki silahı ile ateş açtı. Film senaryosunu aratmayan olay polisin vücut kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ POLİSTEN KAÇARKEN KAZA GEÇİRDİ

Görüntülerde yaralanan polis Baker'ın yere yığıldığı görülüyor. Polis ekiplerinden kaçmayı başaran şüpheli Holbert ise olay yerinden uzaktaştığı sırada trafik kazası geçirdi. Siyahi kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Holbert'in kullandığı silahı olay yerinden kaçtığı sırada attığı ifade edildi.Yetkililer, polis memuru Josh Baker'in hastanede tedavi altında olduğu ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

ABD'de polis ile şüpheli arasındaki çatışma kamerada
ABD'de polis ile şüpheli arasındaki çatışma kamerada
ABD'de polis ile şüpheli arasındaki çatışma kamerada
ABD'de polis ile şüpheli arasındaki çatışma kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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