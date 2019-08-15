ABD'de polis 'davetsiz düğün hırsızı"nın peşinde

15.08.2019 15:17

ABD'de polis "davetsiz düğün hırsızı" diye tanımladığı bir kadının peşine düştü.

Henüz kimliği belirlenemeyen kadının Texas eyaletinin güneyinde bir çok düğüne davetsiz girdiği ve binlerce dolarlık değerli hediyeyi çaldığı ortaya çıktı.

Kadının geçen yılın Aralık ayından bu yana en az dört düğüne davetsiz girdiği tespit edildi.

Polis, kadının yeni evli bir çifte verilmiş bir hediye çekini kullanmaya çalışırken alınmış görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Kadının tutuklanmasını sağlayacak bilgi verecek kişilere 4 bin dolar ödül de teklif edildi.

Comal bölgesi emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Gelin bu kişinin başka insanların özel günlerini mahfetmesine izin vermeyelim ve onu adalet önüne çıkaralım" denildi.

Düğün sektöründe hizmet veren bir yerel şirketin yetkilisi Amerikan CBS televizyonuna görüntülerdeki kişiyi tanıdığını bildirdi.

New Braunfels Wedding Chamber adlı şirketin genel müdürü Rhonda Hollon "Yaz boyunca herkese açık bir çok parti düzenledik ve görüntülenen şahısların mekanları ve sahiplerini izlediğine tanık olduk" dedi.

Davetsiz düğün hırsızının hedefi olan yeni evli çiftlerden biri NBC televizyonuna, soyulduklarını ancak balayında farkettiklerini anlattı.

Yeni evlilerden Brittany Flores "O an içimize oturan yıkıcı ağır bir duygu ile başımıza geleni anladık" dedi.

Yüzlerce dolarlık hediye çeklerinin çalındığını düşünen Brittany ve eşi Andy görüntüleri yayınlanan kadını hatırladıklarını söylüyorlar.

Buna karşılık çift polisin hırsızı eninde sonunda yakalayacağına inancını koruyor.