ABD'de polis aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü
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ABD'de polis aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü

ABD'de polis aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü ABD'de dün gece siyahi bir adam aracında uyuduğu sırada polis tarafından gözaltına altına alınmak istendi.

14.06.2020 01:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 02:15

ABD'de polis aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü

ATLANTA - ABD'de dün gece siyahi bir adam aracında uyuduğu sırada polis tarafından gözaltına altına alınmak istendi. Siyahi adam polise direnince vurularak öldürüldü.

ABD'de haftalardır devam eden protestolara rağmen polis şiddeti son bulmuyor. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde dün gece polis aldığı ihbar üzerine bir fast-food restoranına ait park alanına gitti. Park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks'u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi. Brooks'un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Polis, Brooks'u kaçtığı sırada vurarak, öldürdü.

Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada "Cuma günü memurlar saat 22: 33'te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar. Olay yerine ulaşan memurlar kendisine test yapmak istediler. Ancak başarısız oldular. Bunun üzerine önleyici gözaltı kararı aldılar. Bu sırada hayatını kaybeden kişi gözaltına alınmaya direndi. Memurlar şok tabancası kullanmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

GBI, olayla ilgili sosyal medyada yer alan videonun incelendiğini aktarırken, Brooks'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'de polis aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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