ABD'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı
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ABD'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı

LOS ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde polis aracına yapılan silahlı saldırıda iki polis ağır yaralandı.

ABD'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı
13.09.2020 19:47 | Son Güncelleme: 13.09.2020 19:51

LOS ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde polis aracına yapılan silahlı saldırıda iki polis ağır yaralandı.

Los Angeles Şerifinin ofisi, Twitter'dan saldırı anını gösteren bir görüntü paylaşarak, biri kadın iki polisin yaralandığını duyurdu.

Görüntüde siyah giyimli bir kişi polisin devriye aracına yaklaşarak araca ateş açıyor.

Polis Departmanından yapılan açıklamada, 14 ay önce göreve başlayan iki polisin bölgedeki hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının kritik olduğu kaydedildi.

Trump'tan idam çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ise olayla ilgili oğlunun paylaştığı bir Twitter paylaşımını alıntılayarak, "(Polisler) Şayet ölürlerse, katil için hızlı bir yargılama ile idam verilmeli. Bunu durdurmanın başka yolu yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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