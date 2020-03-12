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Ekonomi

ABD'de piyasalar ikinci kez devre kesti

Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler nedeniyle piyasalardaki negatif seyir sürerken, S&P 500 endeksinin açılışın ardından yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması bu hafta ikinci kez devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

12.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:25
ABD'de piyasalar ikinci kez devre kesti

Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler nedeniyle piyasalardaki negatif seyir sürerken, S&P 500 endeksinin açılışın ardından yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması bu hafta ikinci kez devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

Kaynak: Dunya.com

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