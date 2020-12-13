- ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı

13.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:27

- ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı ABD'de Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının dağıtımı başladı.

- ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı

MİCHİGAN - ABD'de Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının dağıtımı başladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden onay alan Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının bulunduğu tırlar Michigan'daki merkezden dağıtım için yola çıktı. Milyonlarca doz aşı, nakliye tesislerine ve havalimanlarına götürülmek üzere sıcaklık kontrollü termal konteynerlere yüklendi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, kargo şirketleriyle yapılan çalışmayla ilk teslimatın tamamının 2 gün içerisinde tamamlanabileceğini açıkladı. Toplam 2,9 milyon doz aşı 50 eyalete dağıtılacak ve 21 gün sonra yine aynı bölgelere 2.9 milyon doz daha aşı ulaştırılacak. Acil durumlar için Michigan'deki Portage kentinde yer alan tesiste yaklaşık 500 bin aşı yedek olarak bekletilecek.

- ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı
- ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı
- ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı
- ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pfizer'ın koronavirüs aşıları pazar sabahı ABD'de dağıtıma çıkıyor
Pfizer'ın koronavirüs aşıları pazar sabahı ABD'de dağıtıma çıkıyor
- General Gus Perna: 'Covid-19 aşıları pazartesi günü ABD'deki 145 tesise ulaşacak'
- General Gus Perna: "Covid-19 aşıları pazartesi günü ABD'deki 145 tesise ulaşacak"
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Haluk Bilginer Mustafa Sandal
Spor Adem Ljajic Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tbmm Bakan Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 16:35:39. #1.14#
title