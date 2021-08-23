ABD'de, Pfizer/BioNTech aşısı tüm ordu personeli için zorunlu hale getirilecek
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ABD'de, Pfizer/BioNTech aşısı tüm ordu personeli için zorunlu hale getirilecek

ABD'de, Pfizer/BioNTech aşısı tüm ordu personeli için zorunlu hale getirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından aşıyı tüm ordu personeline zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından aşıyı tüm ordu personeline zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından geçtiğimiz sene aralık ayında 16 yaş ve üzeri kişiler için acil kullanım onayı almasının ardından bugün "tam onay" almıştı. FDA tarafından tam onay alan ilk aşı olan Pfizer/BioNTech aşısı, aynı zamanda dünyada da tam onay alan ilk Covid-19 aşısı olarak kayıtlara geçmişti.

FDA'nın onayının ardından ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin'in bu ayın başlarında FDA'nın onayının ardından Covid-19 aşısının tüm ordu personeline zorunlu hale getirileceği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, Pfizer/BioNTech aşısının tüm ordu personeline zorunlu hale getirmeye yönelik çalışmaların başladığını duyurdu.

Aşılama hakkında kılavuzun hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde bir zaman çizelgesinin paylaşılacağını belirten Kirby, zorunlu aşı kararının ordu personelinin güvenliğini sağlamak için hayata geçirileceğini ifade ederek, askerlerin kışlalarda ve gemilerde birlikte yaşadığına ve yakın bir şekilde çalıştığına dikkat çekti. Kirby ayrıca, ordudaki büyük bir virüs salgınının ABD'nin herhangi bir güvenlik krizinde kendini savunma yeteneğini etkileyebileceğini vurguladı.

AUSTİN 9 AĞUSTOS'TA AŞI ZORUNLULUĞUNU DUYURMUŞTU

Austin 9 Ağustos'ta tüm Savunma Bakanlığı çalışanlarına gönderdiği bildiride, tüm ABD askerlerine en geç eylül ayı ortasına kadar Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin planlandığını ifade etmişti. Austin, Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesi için en geç eylül ayının ortasına kadar veya FDA onayının alınmasından hemen sonra harekete geçeceğini ve ABD Başkanı Joe Biden'dan onay isteyeceğini belirtmişti.

Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonunun yayıldığına dikkat çeken Austin, "Gerekirse daha erken harekete geçmekten veya Başkan Joe Biden'a farklı bir yol önermekten çekinmeyeceğim" demişti.

BİDEN'DAN AUSTİN'E DESTEK

Austin'in açıklamalarının ardından Başkan Biden ise, Covid-19 aşısının askeri personel için gerekli aşılar listesine ekleme planını şiddetle desteklediğini belirtmiş, Austin ile birlikte mümkün olduğunca güvenli bir şekilde ihtiyaç duyulan her bir aracı sağlamak için çalışacaklarını ve aşıların hayat kurtaracağını dile getirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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