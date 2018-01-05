ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısında Düşüş

NEW ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta geriledi.



Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 5 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, 1-5 Ocak'ı kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 742'ye düştü.



ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerika petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yıl mayıs ayında 316'ya gerileyerek tarihi bir düşüş kaydetmişti.



Öte yandan ABD'nin ham petrol üretiminde ise geçen hafta artış görüldü.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 28 bin varil artışla 9,78 milyon varile çıktı.



EIA'nın aralık ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 10 milyon varil olması öngörülüyor.