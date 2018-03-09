ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Son 7 Haftada İlk Kez Düştü

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı son 7 haftada ilk kez düşüş kaydetti.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 3-9 Mart döneminde ABD'de 4 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, geçen hafta 800 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 796'ya geriledi.

Böylece, ülkede petrol sondaj kulesi sayısı 6 hafta üst üste artış gösterdikten sonra bu hafta düşüş göstermiş oldu.

Öte yandan, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı son bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 29 arttı. Geçen senenin aynı döneminde ülkedeki toplam petrol sondaj kulesi sayısı 617'ydi.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık düşüşün ardından küresel piyasalarda petrol fiyatları artış gösterdi.

TSİ 21.00'de Londra Brent türü ham petrol 65,36 dolardan, TSİ 21.45'te Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol da 61,89 dolara kadar yükseldi. Her iki petrol türünün günlük kazancı da yüzde 3'e yaklaştı.

ABD'nin ham petrol üretimi son 8 haftada 7 kez yükseliş gösterdi

Ülkenin ham petrol üretimi ise artış göstermeye devam etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 86 bin varil artışla 10,37 milyon varile ulaştı.

Bu sonuçla ülkenin ham petrol üretimi son 8 haftada 7 kez yükselmiş oldu.

EIA'nın mart ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 10,7 milyon varile yükselmesi tahmin edilirken, gelecek sene de 11,3 milyon varile ulaşarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geçmesi öngörülüyor.