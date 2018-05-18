ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi

NEW ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 12-18 Mayıs döneminde ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı değişmeyerek 844'te sabit kaldı.



Bu hafta petrol sondaj kulesi sayısının sabit kalmasının ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında düşüş görüldü.



Bugün, dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı en düşük 78,34 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da en düşük 71 dolardan işlem gördü.