ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Azaldı

NEW ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, 26-30 Haziran'ı kapsayan hafta itibarıyla 756'ya geriledi.



Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 2 petrol sondaj kulesi hizmetten çekildi.



Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23 hafta üst üste artış kaydettikten sonra bu hafta azalarak 756'ya düştü.



Öte yandan ocak ayında 522 olan petrol sondaj kulesi sayısı son 24 haftada yüzde 45 arttı.



ABD'de toplam petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerikan petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yılın mayıs ayında 316'ya gerilemiş, yüzde 80 düşüş kaydetmişti.



Petrol üretimi geçen hafta sert düştü



ABD'nin ham petrol üretiminde de geçen hafta sert düşüş yaşandı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 100 bin varillik düşüşle 9,25 milyon varile geriledi.



Düşük petrol fiyatları olumsuz etkiledi



Uzmanlar, geçen hafta ham petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ABD'de petrol üretimini olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, ülkede ortalama varil başına 43 doların altında üretim yapılmasının zor olduğunu belirtti.



Geçen hafta ABD'de Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı 42,05 dolara kadar gerilerken Ağustos 2016'dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.