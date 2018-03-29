ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Azaldı

NEW ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 24-29 Mart döneminde ABD'de 7 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken geçen hafta 804 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 797'ye geriledi.

Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 10 haftada ikinci kez düşüş göstermiş oldu.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık düşüşün ardından küresel piyasada petrol fiyatları yükselişe geçti.

TSİ 20.35'te Londra Brent türü ham petrol yüzde 1,1 artışla 69,60 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol de yüzde 1 yükselişle 65,08 dolardan işlem gördü.