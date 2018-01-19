ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Azaldı

NEW ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta azaldı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 15-19 Ocak tarihlerinde ABD'de 5 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kaldı.

Böylece, geçen hafta 752 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 747'ye geriledi.

Düşüşün ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatları bugünkü kayıplarının bir kısmını geri kazandı.

TSİ 21.05'te Londra Brent türü petrolün fiyatı 68,70 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrolün fiyatı 63,38 dolardan işlem gördü.

Öte yandan, bu yılın ilk haftasında ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuk hava nedeniyle ülkenin ham petrol üretiminde düşüş görülürken, ABD petrol endüstrisi geçen hafta toparlanma gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) perşembe günü açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 258 bin varil artışla toparlandı ve 9,75 milyon varile yükseldi.

EIA'nın ocak ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 10 milyon varil olması tahmin ediliyor.

Rapora göre, ayrıca, ülkenin ham petrol üretiminin 2019'da günlük ortalama 10,8 milyon varile yükselmesi, Kasım 2019'da da günlük ortalama 11 milyon varilin üzerine çıkarak rekor kırması öngörülüyor.