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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, 3-7 Temmuz tarihlerini kapsayan hafta itibarıyla 763'e ulaştı.

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, 3-7 Temmuz tarihlerini kapsayan hafta itibarıyla 763'e ulaştı.

Kaynak: Dunya.com