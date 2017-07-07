ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

NEW ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, 3-7 Temmuz tarihlerini kapsayan hafta itibarıyla 763'e ulaştı.



Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta yedi petrol sondaj kulesi daha hizmete alınırken, toplam sayı 763'e yükseldi.



Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 25 haftanın 24'ünde artış kaydederken, ocak ayında 522 olan petrol sondaj kulesi son 25 haftada yüzde 46 oranında arttı.



ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerikan petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yılın mayıs ayında 316'ya gerileyerek yüzde 80 ile tarihi düşüş kaydetmişti.



Petrol üretimi 20 haftanın 17'sinde yükseldi



ABD'nin ham petrol üretimi de son 20 haftanın 17'sinde artış gösterdi.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, geçen yılın ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerileyen ABD'nin ham petrol üretimi, son 20 haftanın 17'sinde yükselerek geçen hafta itibarıyla günlük ortalama 9,34 milyon varil oldu.



EIA'nın haziran ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre ise ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,3 milyon varil, gelecek yıl da 10 milyon varil olması bekleniyor.



Brent petrol yüzde 3 kayıp gösterdi



ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları kayıplarını artırdı.



Baker Hughes verilerinin ardından, uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 3,1 düşüşle 46,55 dolardan, ABD'nin Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da yüzde 3,1 azalışla 44,05 dolardan işlem gördü.



Uzmanlar, ABD'de geçen hafta 2 petrol sondaj kulesinin hizmetten çekildiğine işaret ederek, düşük fiyatlara rağmen ülkenin petrol endüstrisinin çabuk toparlandığını vurguluyor.