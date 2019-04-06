ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 15 adet arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Mart-5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 15 adet artarak 831'e yükseldi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışa rağmen, Libya ve Venezuela'da jeopolitik risklerin artacağı endişesiyle cuma günü Brent petrolün varil fiyatı 70,60 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,17 dolardan kapandı.

Kaynak: AA