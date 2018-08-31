ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

NEW ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısında bu hafta artış görüldü.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 25-31 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 2 artış olduğunu gösterdi.

Böylelikle geçen hafta 860 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 862'ye yükselmiş oldu.

Petrol sondaj kulesi sayısında artış görülmesiyle küresel piyasada ham petrol fiyatlarında hafif düşüş görüldü.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 23.35'te yüzde 0,4 düşüşle 77,69 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte yüzde 0,5 kayıpla 69,90 dolar seviyesinden işlem görüyordu.