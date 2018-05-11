ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

NEW ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı son 16 haftada 14 kez arttı.



Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 5-11 Mayıs döneminde ABD'de 10 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.



Böylelikle geçen hafta 834 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 844'e yükseldi.



Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı da son 16 haftada 14 kez artış göstermiş oldu.



Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışın ardından, küresel piyasada petrol fiyatlarında hafif düşüş görüldü.

TSİ 20.10'da, dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 77,33 dolardan, aynı saatte ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 düşüşle 70,97 dolardan işlem gördü.