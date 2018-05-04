ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

NEW ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı son 15 haftada 13 kez arttı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 28 Nisan-4 Mayıs döneminde ABD'de 9 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

Böylelikle geçen hafta 825 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 834'e yükseldi.

Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı da son 15 haftada 13 kez artış göstermiş oldu.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatları bugünkü kazançlarını korudu.

TSİ 20.15'te, dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 kazançla 74,82 dolardan, aynı saatte ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,9 kazançla 69,72 dolardan işlem gördü.