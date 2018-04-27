ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

NEW ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 21-27 Nisan döneminde ABD'de 5 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

Böylece geçen hafta 820 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 825'e yükseldi.

Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı da son 14 haftada 12 kez artış göstermiş oldu.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında hafif düşüş görüldü.

TSİ 20.05'te, dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 74,76 dolara geriledi. Aynı saatte ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 68,09 dolar seviyesindeydi.