ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

NEW ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 7-13 Nisan döneminde ABD'de 7 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

Böylece geçen hafta 808 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 815'e yükseldi. Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 12 haftada 10 kez artış göstermiş oldu.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışa rağmen küresel piyasada petrol fiyatları günlük kazançlarını korudu.

TSİ 20.30'da, dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 72,73 dolardan işlem gördü.

Aynı saatte ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 yükselişle 67,53 dolardı.