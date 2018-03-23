ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

NEW ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta da artış gösterdi.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 19- 23 Mart döneminde ABD'de 4 petrol sondaj kulesi hizmete alınırken, geçen hafta 800 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 804'e yükseldi.

Böylece, ülkede petrol sondaj kulesi sayısı son 9 haftada 8 kez artış göstermiş oldu. Ayrıca, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı son bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 23 arttı. Geçen senenin aynı döneminde ülkedeki toplam petrol sondaj kulesi sayısı 652'ydi.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışa rağmen küresel piyasalarda petrol fiyatları günlük kazançlarını korudu. TSİ 20.50'de Londra Brent türü ham petrol yüzde 1,7 artışla 70,08 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol ise yüzde 1,9 yükselişle 65,52 dolardan işlem gördü.

ABD'nin ham petrol üretimi son 10 haftada 9 kez yükseliş gösterdi

Ülkenin ham petrol üretimindeki artış devam etti. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 10-16 Mart tarihlerinde, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 26 bin varil artışla 10,41 milyon varile ulaştı.

Bu sonuçla ülkenin ham petrol üretimi son 10 haftada 9 kez yükselmiş oldu.

EIA'nın mart ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 10,7 milyon varile yükselmesi tahmin edilirken, gelecek sene de 11,3 milyon varile ulaşarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geçmesi öngörülüyor.