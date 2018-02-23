ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

NEW ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta da artış gösterdi.



Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 17-23 Şubat döneminde ABD'de 1 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece, geçen hafta 798 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 799'a yükseldi.



ABD'de geçen hafta petrol sondaj kulesi sayısı 7 artarken, son 1 yıllık dönemdeki artış ise yaklaşık yüzde 33 oldu. Geçen senenin aynı döneminde ülkedeki toplam petrol sondaj kulesi sayısı 602 idi.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışın ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatlarında hafif düşüş görüldü.



Londra Brent türü ham petrol 66,95 dolara, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol 63,34 dolara kadar gerilemesine rağmen, her iki petrol türünün günlük kazançları yüzde 1'in üzerinde seyretmeye devam etti.

ABD'nin ham petrol üretimi hafif geriledi

Ülkenin ham petrol üretiminde ise geçen hafta hafif gerileme görüldü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 10-16 Şubat tarihlerinde, bir önceki haftaya göre günlük ortalama bin varil azalışla 10,27 milyon varile geriledi.



Bu sonuçla ülkenin ham petrol üretimi beş hafta üst üste artış kaydettikten sonra ilk defa düşüş göstermiş oldu.

EIA'nın şubat ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 10,6 milyon varile yükselmesi tahmin edilirken, gelecek sene 11,2 milyon varile ulaşarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geçmesi öngörülüyor.