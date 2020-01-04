ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 7 azaldı

04.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:34

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 7 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Aralık- 3 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 7 düşerek, 679'e geriledi.

Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı iki hafta üst üste düşüş gösterdi.

Perşembe 66,25 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 68,66 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 63,03 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 61,18 dolardan kapanmıştı.

Kaynak: AA