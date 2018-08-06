ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Adet Düştü

Baker Hughes, 3 Ağustos ile biten haftada, daha evvelki yedi günlük sürece nazaran ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının iki düşüşe geçtiğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) petrol sanayisi hakkında önemli ipuçları veren petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta içerisinde sekiz yüz elli dokuza indi. Konu hakkında bir rapor yayınlayan petrol sahası firmalarından Baker Hughes, 3 Ağustos ile biten haftada, daha evvelki yedi günlük sürece nazaran ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının iki düşüşe geçtiğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde sekiz yüz altmış bir olan petrol sondaj kulesi sayısı, bu haftaki azalışla sekiz yüz elli dokuza düşmüş oldu .Petrol sondaj kulelerinin düşmesiyle birlikte, global petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hafif değişim görüldü. Buna göre Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı 68,67 ABD doları olurken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 73,43 dolara çıktı.