ABD'de petrol rafinerisinde korkutan yangın: 4 yaralı - Haberler
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ABD'de petrol rafinerisinde korkutan yangın: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD'de petrol rafinerisinde korkutan yangın: 4 yaralı ABD'li enerji devi ExxonMobil'in Texas eyaletindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

- ABD'de petrol rafinerisinde korkutan yangın: 4 yaralı

TEKSAS - ABD'li enerji devi ExxonMobil'in Texas eyaletindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Alevlere müdahale sürüyor.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Baytown kentinde petrol ve doğalgaz şirketi ExxonMobil'e ait tesisteki petrol rafinerisinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, tesisten alevler yükseldi. ExxonMobil tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 01.00 sıralarında çıkan yangın, benzin üretimi yapılan bir birimi etkiledi. Harris County Şerif Ofisinden Ed Gonzalez ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk bilgilere göre tesisin içinde patlama meydana geldiği ve 4 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Baytown'daki tesis, bir kimya tesisi, bir olefin tesisi ve günde 560 bin 500 varil ham petrol işleme kapasitesine sahip ülkenin 4. en büyük petrol rafinerisine ev sahipliği yapıyor.

ABD'de petrol rafinerisinde korkutan yangın: 4 yaralı

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