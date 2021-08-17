ABD'de perakende satışlar temmuzda beklenenden fazla düştü
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ABD'de perakende satışlar temmuzda beklenenden fazla düştü

ABD'de perakende satışlar temmuzda beklenenden fazla düştü
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalışla 617,7 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren perakende satışlar, haziran ayında yüzde 0,7 artmıştı.

Perakende satışlar temmuzda yıllık bazda ise yüzde 15,8'lik artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, motorlu araç ve parçalarını satan mağazalardaki satışlar aylık yüzde 3,9 azalırken, giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 2,6 ve spor, hobi, müzik ürünleri ile kitap satan mağazalardaki satışlar yüzde 1,9 düştü.

Aynı dönemde akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 2,4, yiyecek ve içecek hizmetleri sunan mağazalardaki satışlar ise yüzde 1,7 arttı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında (Kovid-19) delta varyantına ilişkin endişelerin artmasının tüketici talebi üzerinde etkili olduğunu belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'de perakende satışlar temmuzda beklenenden fazla düştü - Haberler Ekonomi
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