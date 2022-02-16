ABD'de perakende satışlar ocakta beklentileri aştı

ABD'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 artarak 649,8 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların ocakta yüzde 2 artması yönündeydi. Son 10 ayın en yüksek artışını gösteren perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında yüzde 2,5 azalmıştı.

Perakende satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 13'lük artış gösterdi.

Söz konusu dönemde satışlardaki en büyük artış, yüzde 14,5 ile mağaza dışı perakendecilerde yaşandı.

Mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 7,2, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 5,7, yapı malzemelerinin satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 4,1, genel ürün mağazalarındaki satışlar yüzde 3,6, elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 1,9, gıda ürünlerinin satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 1,1 ve giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 0,7 arttı.

Söz konusu dönemde spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazalarındaki satışlar yüzde 3, benzin istasyonlarındaki satışlar yüzde 1,3, yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 0,9 ve sağlık ile kişisel bakım mağazalarındaki satışlar yüzde 0,7 azaldı.

Analistler, perakende satışlara ilişkin son verilerin, enflasyondaki artışa rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının hafiflemesiyle tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.