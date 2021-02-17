ABD'de perakende satışlar ocakta beklenenden fazla arttı
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ABD'de perakende satışlar ocakta beklenenden fazla arttı

17.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:07
ABD'de perakende satışlar ocakta beklenenden fazla arttı

ABD'de perakende satışlar, ocakta aylık yüzde 5,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de perakende satışlar, ocakta aylık yüzde 5,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 5,3 artışla 568,2 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren perakende satışların bu dönemde yüzde 1,1 artması öngörülüyordu.

Son 3 aydır art arda kaydettiği düşüşün ardından ilk kez yükseliş gösteren perakende satışlar, geçen yıl aralıkta yüzde 1 azalmıştı.

Perakende satışlar geçen ay yıllık bazda ise yüzde 7,4 arttı.

Bu dönemde perakende satışlarda görülen yükselişte, elektronik, mobilya, spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalar ile gıda hizmetleri sunan yerlerdeki satışların artması etkili oldu.

Elektronik ürün satan mağazalardaki satışlar yüzde 14,7, mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 12, spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalardaki satışlar yüzde 8 ve yiyecek-içecek satışının yapıldığı yerlerdeki satışlar ise yüzde 6,9 arttı.

Analistler, perakende satışların geçen yıl aralık ayında hayata geçirilen 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketinin etkisiyle arttığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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