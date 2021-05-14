ABD'de perakende satışlar nisanda değişim göstermedi
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ABD'de perakende satışlar nisanda değişim göstermedi

ABD'de perakende satışlar nisanda değişim göstermedi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de perakende satışlar, nisanda beklenmedik şekilde yatay seyir izledi.

ABD'de perakende satışlar, nisanda beklenmedik şekilde yatay seyir izledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 619,9 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan nakit yardımlarının etkisiyle perakende satışlar, mart ayında yüzde 10,7 artmıştı.

Perakende satışlar nisanda yıllık bazda ise yüzde 51,2'lik artış kaydetti.

Bu dönemde, giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 5,1, genel ürün mağazalarındaki satışlar yüzde 4,9, spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalardaki satışlar yüzde 3,6 ve akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 1,1 azaldı.

Aynı dönemde yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu mağazalardaki satışlar yüzde 3, motorlu taşıt parçaları satan mağazalar yüzde 2,9 ve elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 1,2 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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