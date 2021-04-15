ABD'de perakende satışlar martta beklentileri aştı
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ABD'de perakende satışlar martta beklentileri aştı

ABD'de perakende satışlar martta beklentileri aştı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de perakende satışlar, martta aylık yüzde 9,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

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ABD'de perakende satışlar, martta aylık yüzde 9,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,8 artarak 619,1 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren perakende satışların bu dönemde yüzde 5,9 artması öngörülüyordu. Perakende satışlar, şubat ayında yüzde 2,7 azalmıştı.

Mayıs 2020'den bu yana en büyük artışı gösteren perakende satışlar, martta yıllık bazda ise yüzde 27,7 arttı.

Perakende satışlarda mart ayında görülen artışta, spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalar, giyim mağazaları, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar ile yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu mağazaların satışlarındaki yükseliş etkili oldu.

Söz konusu dönemde spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalardaki satışlar aylık yüzde 23,5, giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 18,3, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 15,1, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu mağazalardaki satışlar ise yüzde 13,4 arttı.

Analistler, perakende satışlarda bu dönemde yaşanan hızlı yükselişte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemlerin gevşetilmesiyle işletmelerin yeniden açılmasının ve ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan 1.400 dolarlık doğrudan nakit yardımının etkili olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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