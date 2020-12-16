ABD'de perakende satışlar kasımda beklenenden fazla düştü
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ABD'de perakende satışlar kasımda beklenenden fazla düştü

16.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:48
ABD'de perakende satışlar kasımda beklenenden fazla düştü

ABD'de perakende satışlar, kasımda aylık yüzde 1,1 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de perakende satışlar, kasımda aylık yüzde 1,1 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalarak 546,5 milyar dolar oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini vakalardaki artışın etkisiyle koruyamayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, kasımda yüzde 0,3 azalması yönündeydi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş kaydeden perakende satışlar, ekimde yüzde 0,1 azalmıştı.

Perakende satışlar, kasımda yıllık bazda ise yüzde 4,1 arttı.

Söz konusu dönemde perakende satışlarda görülen değişimde, giyim, gıda hizmetleri, elektronik ve akaryakıt istasyonlarındaki satışların azalması etkili oldu.

Giyim ürünleri satan mağazalardaki satışlar yüzde 6,8, gıda hizmetleri satışları yüzde 4, elektronik ürün satan mağazalardaki satışlar yüzde 3,5 ve akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 2,4 azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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