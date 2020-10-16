ABD'de perakende satışlar eylülde beklentileri aştı
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ABD'de perakende satışlar eylülde beklentileri aştı

16.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:58
ABD'de perakende satışlar eylülde beklentileri aştı

ABD'de perakende satışlar, eylülde aylık yüzde 1,9 artarak piyasa beklentilerini gerilde bıraktı.

ABD'de perakende satışlar, eylülde aylık yüzde 1,9 artarak piyasa beklentilerini gerilde bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artışla 549,3 milyar dolar oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini sürdüren ancak temmuz ve ağustos aylarında artış hızında yavaşlama kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde yüzde 0,7 artması yönündeydi.

Aynı ayda perakende satışlar, yıllık bazda da yüzde 5,4 arttı.

Bu dönemde son 4 ayın en büyük artışını kaydeden perakende satışlar, ağustosta ise yüzde 0,6 yükseliş göstermişti.

Perakende satışlarda eylül ayında görülen yükselişte, giyim, spor ve hobi ürünleri ile motorlu taşıt mağazalarındaki satışların artması etkili oldu.

Giyim sektöründeki satışlar yüzde 11, spor ve hobi sektöründeki satışlar yüzde 5,7 ve motorlu taşır sektöründeki satışlar yüzde 3,6 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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