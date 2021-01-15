ABD'de perakende satışlar düşüşünü sürdürdü
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ABD'de perakende satışlar düşüşünü sürdürdü

15.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:22
ABD'de perakende satışlar düşüşünü sürdürdü

ABD'de perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında aylık yüzde 0,7 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında aylık yüzde 0,7 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azalarak 540,9 milyar dolar oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini vakalardaki artışın etkisiyle koruyamayan ve son 3 aydır düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

Söz konusu dönemde beklenenden fazla düşüş kaydeden perakende satışlar, geçen yıl kasımda yüzde 1,4 azalmıştı.

Perakende satışlar, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

Bu dönemde perakende satışlarda görülen değişimde, elektronik ve gıda hizmetlerindeki satışların azalması etkili oldu.

Elektronik ürün satan mağazalardaki satışlar yüzde 4,9 azalırken, gıda hizmetlerindeki satışlar yüzde 4,5'lik azalış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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